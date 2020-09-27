Başkan Çınar, Beylerderesi’ndeki çalışmaları inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Millet Bahçesi başta olmak üzere spor sahaları, yeşil alanları, oturma alanları, otoparkı, kafeteryası ve çocuk oyun parklarıyla donatacağımız Beylerderesi Şehir Parkımız, Beylerderesinin sosyal ve doğal kimliğine yeni güzellikler katacaktır” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ve mühendislerle birlikte Beylerderesi Şehir Parkı içerisinde hizmete sunulacak Millet Bahçesi alanı ile diğer bölgelerdeki yeşillendirme ve ağaçlandırma hizmetlerini inceledi.

“Beylerderesi şehir parkını etaplar halinde hizmete sunacağız”

Yeşilyurt’ta vatandaşların nefes alabilecekleri, her yaştan kesime hitap edecek yeni sosyal yaşam alanlarının sayısını artırdıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgenin sosyal, ekonomik ve turizm hayatına büyük bir canlılık kazandıracak olan Beylerderesi Şehir Parkını etaplar halinde hizmete sunacaklarını söyledi.

Başkan Çınar, Millet Bahçesi başta olmak üzere spor sahaları, yeni nesil oyun grupları, dinlenme alanları, aydınlatmaları, otoparkı ve modern yollarıyla Beylerderesinde yeni bir yaşam alanı kurduklarını dile getirdi.

“Dev yatırımlarla bölgemizin değerini artırıyoruz”

Beylerderesi Şehir Parkının Yeşilyurt Belediyesinin en önemli vizyonel yatırımlarından olduğuna dikkat çeken Başkan Çınar, "Kentimizin giriş noktasında bulunan Beylerderesi’ni her yönüyle değerli ve özel yatırımlarla Beylerderesi Şehir Parkı adı altında iç ve dış turizme kazandırma noktasında ciddi adımlar atıyoruz. İkinci etabını tamamladığımız projemizin üçüncü etabının ihale süreci devam ederken, diğer etapları da ilgili makamlarla görüşmelerimiz ardından başlatacağız. Şehir Parkımız içerisinde yer verdiğimiz ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz Millet Bahçemizin bulunduğu alanı, bölge iklimine uygunluk gösteren ağaç dikimlerimizle daha ferah ve güzel bir seviyeye ulaştırmak adına çalışmalar sürmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğünde ki uzman ekiplerimizin gözetiminde gerçekleşen yeşillendirme hizmetlerimiz neticesinde Millet Bahçemizin ve bu bölgemizin tüm güzelliği yakından görülecektir. Beylerderesi Şehir Parkımız ile Millet Bahçemizin alanını kapsayan bölgeyi ekiplerimiz bir yandan yeşillendirirken diğer taraftan halı saha, basketbol ve voleybol sahalarının olduğu spor tesisimizin inşaatı ile tel örgü ve duvar çalışmalarımız sürmektedir. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz de buraya gelen yolları modern, akıcı ve konforlu bir hale getirmek adına çalışmalarını tamamladılar. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını bu ve benzeri diğer yatırımlarımızla artırmaktayız. Yeşil alanları, spor sahaları, otoparkı ve sosyal donatı alanlarıyla kentimize yeni bir yaşam alanı oluşturmaktayız. İlçemizin geleceğine güzel bir eser daha emanet etmiş olacağız. Malatya’mızın giriş noktasında 1 milyon 350 bin metrekare alana dev bir sosyal yaşam merkezi kurarak, bölgemizin ihtiyaç duyduğu bir yatırımı daha vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.