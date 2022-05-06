Başkan Bülbüloğlu’ndan Anneler Günü mesajı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve MİM-DER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu “Anneler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bülbüloğlu mesajında, anneliğin çocuklarına adanmış bir hayatın hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek büyük bir fedakarlığın ve sabrın adı olduğunu belirtti. Bülbüloğlu, “ Annelerimiz hayatımız boyunca rehberimiz, eğitimcimiz ve zorlu hayat yolculuğumuzda kutup yıldızımızdır. Onların değerini onları kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Bizler için daima özel olan annelerimizin yüzlerini güldürmek, onları mutlu kılmak, her zaman ve her şart altında sevgi besleyip saygıda asla kusur etmemek kültürümüzün ve inancımızın gereği olarak hepimizin boynunun borcudur. Evlatlarını vatan uğruna şehit veren, acılarını yürekten paylaştığımız annelerimize bu vesileyle minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz şehitlerimizin yadigarı annelerimizi bağrına basmaktadır. Karşılıksız sevginin, sabrın, hoşgörünün, en masum duyguların timsali olan annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, başta en değerli varlıkları olan evlatlarını vatanımızın birlik ve beraberliği için adayan şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.