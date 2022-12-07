Basın mensupları Battalgazi’yi gezdi

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırımları ve yapımı devam eden proje alanlarını gezerek inceledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MGTC Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. MGTC Başkanı Aydın ve yönetim kurulu üyelerine 2019 yılından bu yana hayata geçirdiği bazı yatırımları ve devam eden proje alanlarını gezdiren Başkan Güder, yoğun şekilde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler de aktardı. İlk olarak Şehit Fevzi Mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm alanıyla birlikte türkülere konu olmuş ve çevreyolu altı kavramını ortadan kaldıracak olan Derme Deresi Projesi alanını inceleyen gazeteciler, ardından Kırkgöz Sahil Parkı projesini, Sera Park Proje alanını ve Eskimalatya Meydan projesini inceledi. Yapımı devam eden projelerle Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin çehresinin baştan sona değiştiğini aktaran gazeteciler, Güder’e yapılan hizmetler için teşekkürlerini iletti.

MGTC Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamada, “Derme Deresi projesinin tamamlanmasıyla iyi bir hizmet ilçeyle buluşacak. Battalgazi’ye büyük kazanımlar sağlayacak. Müthiş işler yapılmış ve yapılmaya da devam ediyor. Çok özel projelerin çalışmaları yürütülüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ve ekibini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizim Battalgazi’ye sözümüz var”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de yaptığı konuşmada, “Bugün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kadim ilçemizdeki projelerimizi inceliyoruz. Yaptığımız işlerin takdir toplaması bizleri onurlandırıyor, sorumluluğumuzu bir kat daha arttırıyor. Battalgazi’de tarih var, medeniyet var, kültür var. Siz bunlara sahip çıktığınız zaman o ilçe şahlanır. O şahlanışı yapmak için verdiğimiz hizmet sözünü yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa, o sorunun çözümü için gece gündüz sahadayız. Amacımız, Battalgazi’ye özel eserler bırakmak. Bizler bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Battalgazi’ye hizmet sözümüz var” diye konuştu.