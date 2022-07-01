banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022

Başhekim Deniz görevi bıraktı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz görevinden ayrıldığını duyurdu.

MALATYA 01.07.2022, 12:32
Başhekim Deniz görevi bıraktı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yaklaşık 11 ay önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başhekim olarak atanan Doç. Dr. Serdar Deniz görevinden ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Deniz,” Kıymetli çalışma arkadaşlarım, sizlerle, yoğun pandemi döneminden normalleşmeye geçiş sürecinde birlikte çalışma fırsatı buldum. Büyük bir özveri örneği sergilediniz. Başhekimliğim süresince beni yalnız bırakmayıp, karar verme aşamalarında her türlü desteği verip, sağlık hizmetlerinin nitelikli ve kesintisiz bir şekilde verilmesi için elinizden geleni yaptınız. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle çalışma fırsatı buldum’’ ifadelerini kullandı

Yorumlar (0)
26°
açık