Başhekim Aktürk görevden ayrıldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, görevden ayrılarak, bundan sonra görevini aynı hastanede uzman doktor olarak ve Turgut Özal Üniversitesi’nde akademisyen olarak sürdürecek.

Prof. Dr. Erdal Aktürk, yaptığı yazılı açıklamada, “Yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğüm Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğinden görev süremin dolması nedeniyle ayrılmış bulunmaktayım. Görevim sırasında patlak veren tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Pandemi sebebi ile zorlu bir süreç geçirmekteyiz. Bu süreçte görev yapmış olmanın zorlukları içerisinde şehrimize hizmet vermeye ve görevimi layıkıyla yapmaya çalıştım. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Bundan sonraki süreçte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Kliniğinde Kalp ve Damar hastalıkları uzmanı olarak hizmet etmeye, hastaları tedavi etmeye devam edeceğini bildiren Aktürk, “Ayrıca Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında geleceğin hekimlerini yetiştirmek için akademik çalışmalarıma devam edeceğim” diye konuştu.