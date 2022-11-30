Başarılı voleybolculara tebrik

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Profesyonel Kadınlar 2. Lig 16. Grupta mücadele eden Malatya Galip Demirel Spor Kulübü yönetici ve sporcularını kabul eden Malatya Valisi Hulusi Şahin, başarılı sonuçlar almalarından dolayı sporcuları ve yöneticileri kutladı.

Takımın kuruluşu ve ileriye dönük hedeflerinin istişare edildiği ziyaret sonrası, Vali Şahin, Malatya’da ilk defa bir kadın voleybol takımının profesyonel ligde mücadele etmesinin önemine dikkat çekti. Ortaya konan hedef noktasında yönetimi ve takımı tebrik eden Şahin, tüm Malatya’nın takıma sahip çıkması noktasında vurgu yaparken, kendilerinin de her konuda takımın yanında olacağını söyledi.

Galip Demirel Spor Kulübü Başkanı Hamit Kapan ise desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Başkan Üstündağ, antrenmanı ziyaret etti

Bu arada, Voleybol Federasyon Başkanı Akif Üstündağ ile As Başkan Ahmet Göksu, Galip Demirel Spor Kulübünün Malatya Tecde Spor Salonunda yapılan antrenmanını ziyaret etti. Kulüp yöneticileri ile birlikte antrenmanı izleyen Üstündağ ve Göksu, antrenman sonrası, kulüp yöneticileri ve sporcularına başarılarının devamı temennisinde bulundu. Kulüp Başkanı Hamit Kapan ile takım kaptanı Berna Apa, antrenmanlarını ziyaretinden ve verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Malatya Galip Demirel Spor Kulübü voleybol takımı, bugüne kadar ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazandı.