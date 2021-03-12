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Başarılı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında başarılı bulduğu ‘3K Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım’ projesinin 2021 yılı eğitimleri sona erdi. Eğitimler sonunda başarılı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

MALATYA 12.03.2021, 11:44
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Başarılı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında başarılı bulduğu ‘3K Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım’ projesinin 2021 yılı eğitimleri sona erdi. Eğitimler sonunda başarılı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Battalgazi Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlanan ‘3K Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım’ projesinin 2021 yılı eğitimleri, Proje eğitim danışmanı İnci Emirzeoğlu’nun verdiği eğitimlerle sona erdi. 29 girişimci kadının bireysel gelişimine yönelik verilen ve bir hayli verimli geçen eğitimlerde liderlik, özgüven, duygusal zeka, zaman yönetimi, takım oyunu, kooperatifçilik, ürün geliştirme, stratejik planlama, verimli toplantı teknikleri, toplumsal cinsiyet girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konuları girişimci bayanlara aktarıldı.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda 150 saat süren eğitimlerin sonunda başarılı olan girişimci kursiyerlere, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından sertifikaları takdim edildi.

Düzenlenen sertifika törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve kursiyerler katıldı.

Eğitimlerin kazanımları mektuba döküldü

Program öncesi Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından düzenlenen ‘Canım Kendim’ isimli mektup yarışmasında dereceye girenler açıklandı. Eğitimlerin kendilerine kazanımlarını konu alan mektup yarışmasında, 29 kadının kaleme aldığı mektuplar tek tek okunarak, değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirmeler sonunda mektup yarışmasında dereceye giren ilk üç kadına hediyeleri takdim edildi.

Girişimci kadınlar eğitimlerden memnun kaldı

Eğitimlerin bireysel gelişimlerine çok büyük destek sağladığını ve kendilerine olan güvenlerinin arttığını vurgulayan Hacer Toprak isimli girişimci, “Verilen eğitimler, özellikle bireysel gelişimimize çok büyük destekler sağladı. Öncelikle kendimizi tanıdık. Birçok konu başlığı işlendi ve bu bize çok şeyler kattı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

Nevin Gülezgi isimli girişimci ise, “Kooperatifçilik anlamında çok fazla şey bilmiyorduk. Kooperatifçilik hakkında çok güzel eğitimler aldık. Eğitim olmadan kooperatif kurulamayacağını ve kurulsa bile kalıcı olmayacağını öğrendik. İnşallah kooperatif sayesinde ürünlerimizi geliştirip, doğal haliyle yetiştirme imkanı bulacağız. Eğitimler için başkanlarımıza ve kooperatifimize çok teşekkür ederiz. Hedefimiz kooperatifimizin ilerlemesi ve kadınlarımızın daha fazla söz sahibi olması” ifadelerini kullandı.

İş hayatında ‘Bende varım’ diyen 63 yaşındaki Fatma Topaloğlu isimli girişimci, “Evimizden çıkma fırsatı bulamıyorduk ama bu kooperatif sayesinde evlerimizden artık rahatça çıkıyoruz. Yaptığımız el emeği göz nuru ürünlerimizi satmak için kurs alıyoruz. Güzel bir eğitim geçiyor. Kursun faydasını gördüm” derken, Mukaddes Uçar isimli girişimci ise “Ben Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifiyle tesadüfen tanıştım. Yaptığım takımları ve göz nuru ürünlerimi burada satışı için bu kursu alıyorum. Gayet başarılı bir eğitim geçiyor. Kursu düzenleyen başta Kooperatif Fahri Başkanı Yıldız Güder hanımefendiye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Battalgazi belediyemizin projelerini çok önemsiyoruz”

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin projesinin çok anlamlı olduğuna değinen Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “Bizim adımıza mutlu bir gün. Bakanlığımızın sosyal gelişimi destekleme programı kapsamında kabul edilen proje ile kadınlarımıza eğitimleri verildi. Eğitime katılan kadınlarımızın hem bireysel gelişimini sağlayacağı hem de evlerinde gelir getirici bazı meslekler edinebileceğini, verilen eğitimlerle ortaya koyduk. Bizler bu projeyi çok beğeniyoruz. Gerçekten kalkınma sadece ekonomik faaliyetlerle olmuyor, kalkınma bir taraftan da fırsat eşitliği ile oluyor. Bizler de Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi ile birlikte direk üreticilerimizle tüketicilerimizi buluşturuyoruz. Bir yandan kadınlarımızın hızlı bir gelir elde etmesini sağlıyor, diğer yandan ise kadınlarımızın sosyal hayata entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz. Battalgazi Belediyemiz ile ‘Birlikte Başaracağız’ projemiz de var. Bizler bu projeyi de önemsiyoruz. Battalgazi Belediyemizin projelerinden oldukça memnunuz. İnşallah başka güzel projelerde buluşmak dileğiyle” ifadelerine yer verdi.

“Güzel bir hizmet veriyorlar”

AK Parti ailesi olarak bu tür projelerin her daim destekçisi olduklarını dile getiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Allah emeklerinizi boşa götürmesin, güzel bir hizmet veriyorsunuz. Başkanımız, kadınlarımıza katkı sunabilmek adına kadınlarımızın evde yaptığı el emeği göz nuru ürünleri tüketicilerle buluşturma adına büyük gayretler sarf ediyor. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak güzel bir yol aldılar. Şuanda Malatya’da mükemmel duruma geldiler. Hükümetimiz kadınlara yönelik bu tür girişimleri çok önemsiyor. Daha da ileriye gidecekler inşallah. AK Parti ailesi olarak bizde bu projeleri çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kooperatifçilik anlamında rol model olduk”

Kooperatifçilik alanında rol model olduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bu eğitimlerin size çok güzel faydalar kazandırdığına canı gönülden inanıyorum. Kişisel gelişimler, toplumsal gelişimleri tetikleyen faktörler. İnşallah bu bireysel gelişimlerinizi daha da ilerlere taşıyacaksınız. Kadınlarımızın her alanda bizlere büyük güç katıyor. AK Parti hükümeti ve yerel yönetimler olarak kadınlarımızın her daim yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak 1 aşkın bir süredir çıktığımız bu yolda, verdiğiniz desteklerle yolumuza durmadan devam ediyoruz. Kadınlarımızın gayreti sayesinde adından çokça söz ettiren rol model bir kooperatif olduk. Tarım Kredi Kooperatifi ile görüştüğümüz zaman, ‘Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi yeter ki üretsin, biz satışı noktasında emrinizde olacağız’ dediler. Arkadaşlarımızı gerekli eğitimlere de göndereceğiz. Diğer kooperatiflerle iletişim kurarak, örnek uygulamaları Malatya’da hayata geçireceğiz. Yaptığımız işlerle Türkiye’de aranan bir kooperatif olacağız. Dizler desteklerimizi sizden esirgemiyoruz. Her daim yanınızdayız” diye konuştu.
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