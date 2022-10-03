Başarılı din görevlilerine teşekkür belgesi

Malatya’nın Darende ilçesinde başarılı din görevlilerine teşekkür ve başarı belgesi verildi.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, ilçe müftülüğünü ziyaret etti.

Müftülük çalışanlarının haftasını kutlayan Türkoğlu, başarılı 20 müftülük personeli ile din görevlilerine teşekkür ve başarı belgesi verdi.

Türkoğlu, İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar’dan faaliyetler ile ilgili bilgiler de aldı.