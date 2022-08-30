Baro başkanı Demez’den 30 Ağustos mesajı

Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez, yayımladığı mesaj ile30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Baro Başkanı Av. Onur Demez, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Demez, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümü mesajında, “30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yürekten ve gururla yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarıyla başlayan büyük taarruz 30 Ağustos 1922 Zaferi bizim için, tam bağımsızlığımızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin meydana getiricisi olmuştur. Bu zafer yalnızca bizim değil, tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adım olarak büyük bir zafere dönüşmüştür” ifadelerine yer verdi. Demez, mesajının devamında ise “Ülkemiz topraklarının düşmanlar tarafından işgal edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyen, imkansızlıklar içinde bile Milli Mücadeleye giren milletimiz, tarihe bu zaferini de altın harflerle yazdırmıştır. Bu zafer, üstün bir askeri başarı olmasının yanında, din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeden omuz omuza mücadele veren bir halka onurunu ve bağımsızlığını tekrar kazandırmıştır. Ülkemize, Cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze içten ve dıştan kastetmeye çalışanlar, Türk Milleti’nin cesareti ve mücadelesi karşısında asla başarılı olamayacaklarını, ulusumuzun buna asla izin vermeyeceğini çok iyi bilmelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ’düşmanlarımız geldikleri gibi gidecektir.’ Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılını kutlar, ülkemiz uğruna canlarını feda eden başta cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizle şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.