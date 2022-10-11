Baro Başkanı Demez, güven tazeledi

MALATYA (İHA) – Malatya Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Onur Demez güven tazeledi.

Malatya Baro seçimleri Baro’nun sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Seçime tek başkan adayı olarak giren Avukat Onur Demez, güven tazeleyerek yeniden Baro başkanı oldu. Pandemi nedeniyle ertelenen Malatya Barosu’nun Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde mevcut başkan Onur Demez güven tazeledi.

Başka Demez’in yönetimi ise şu isimlerde oluştu: “Çetin Özcan, Deniz Sezgin, Çağla Yücel, Osman Akyol, Volkan Durhan, Halis Öztoprak, Duygu Hanlıoğlu Levent, Muhammet Şinasi Ekmekçi, Fırat Çalışır ve Ruşen Doğan.”