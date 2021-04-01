Balkon şampiyonu kuzenlere hediye

Antalya’nın ev sahipliğinde yapılan Balkan Yürüyüş Şampiyonasında, Malatya’dan dereceye giren sporcular ve antrenörleri Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret ederek alınan başarıyı paylaştılar.

Gençler Kategorisinde Balkan Şampiyonu olan Serhat Güngör ve Yıldızlar kategorisinde Balkan ikincisi olan kuzeni Mehmet Güngör antrenörleri Nihat Erim ve Ömer Ergül ile beraber İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Balkan Şampiyonasında alınan başarıdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Kayhan, ‘’ Balkan Şampiyonasında derece haberini duyunca çok mutlu olduk. Serhat ve Mehmet kuzenler göğsümüzü Balkan Şampiyonasında kabarttılar. Tabi bu başarı kolay alınmadı. Yıllarca yaz, kış demeden büyük bir azim, sabır ve disiplin ile İl Müdürlüğümüzün antrenörleri nezaretinde antrenmanlarına devam eden sporcularımız emeklerinin karşılığını almaya başladılar. Sporcularımız Serhat ve Mehmet’in önünde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları bekliyor umarım oradan da en iyi derece alarak Ülkemizi ve ilimizi temsil edecekler ve bize bu gururu tekrar yaşatacaklardır. Buna inancım tam. İl Müdürlüğü olarak bizlerde sporcularımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Gerek tesis gerek antrenör ve diğer tüm konularda sporcularımızın yanındayız. Bir kez daha şahsım ve kurumum adına sporcularımız Serhat ve Mehmet Güngör’ü, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Atletizm Antrenörü Nihat Erim ise, "Sporcularımız ile yaklaşık on yıldır aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. Uzun yıllar boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını almak bizleri gururlandırıyor ve daha büyük başarılar için bizi daha da perçinliyor. Alınan bu başarıda sizlerin emeği üzerimiz de büyük. İnşallah daha büyük başarılar alarak sizleri daha da onure edeceğiz‘’ ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kayhan dereceye giren sporculara ve antrenörlere çeşitli hediyeler verdi.