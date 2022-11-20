BAL’da Malatya takımları kazanmasını bildi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. grup maçlarında Malatya takımları kazanmasını bildi.

BAL’da üst sıralar için mücadele eden Malatya İdmanyurdu, Elazığ deplasmanında Fırat Üniversitesi takımını 1-0 mağlup etti. BAL 2. Grupta mücadele eden Malatya temsilcilerinden Arapgirspor ise kendi sahasında 12 Bingölspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Yeşilyurt Belediye Spor ise bu haftayı bay olarak geçirdi.