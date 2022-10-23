Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. grup 4. haftasında mücadele eden Malatya temsilcileri Arapgir spor ve Yeşilyurt Belediyespor haftayı galip bitirirken, diğer takım Malatya İdmanyurdu ise deplasmanda 12 Bingöl Spor’a 1-0 mağlup oldu.

BAL 2. grup 4. haftasında Malatya takımlarından Arapgirspor kendi sahasında Şanlıurfa Siverek Belediyespor’u, Malatya Yeşilyurt Belediyespor da Şanlıurfa Viranşehir Belediyespor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Malatya İdman Yurdu ise deplasmanda 12 Bingöl Spor’a 1-0 mağlup oldu.

Malatya’nın BAL Ligi takımlarından Akçadağspor ise ligden çekilmişti.