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BAL Ligi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. grup karşılaşmasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Şanlıurfa Siverek Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

MALATYA 10.12.2022, 16:17
BAL Ligi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. grup karşılaşmasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Şanlıurfa Siverek Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

Malatya Yeşiltepe stadında oynanan Yeşilyurt Belediyespor ile Siverek Belediyespor arasındaki karşılaşma çekişmeli geçti.

Ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor, Ahmet ve Fazlı’nın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

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