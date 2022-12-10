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BAL Ligi
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. grup karşılaşmasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Şanlıurfa Siverek Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.
MALATYA 10.12.2022, 16:17
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. grup karşılaşmasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Şanlıurfa Siverek Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.
Malatya Yeşiltepe stadında oynanan Yeşilyurt Belediyespor ile Siverek Belediyespor arasındaki karşılaşma çekişmeli geçti.
Ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor, Ahmet ve Fazlı’nın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.