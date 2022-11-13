Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. grupta Malatya Yeşilyurt Belediye Spor, Kahramanmaraş Elbistan Spor’u 2-1 yenerek 2. sıradaki yerini korudu.

Yeşiltepe Stadı’nda oynanan karşılaşma çekişmeli geçti. Bu sezonda grupta şampiyonluk için mücadele eden Yeşilyurt Belediye Spor, baştan sona üstün oynadığı Kahramanmaraş Elbistan Spor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazmasını bildi.

Bu skor sonunda Yeşilyurt Belediye Spor, puan cetvelinde ikinci sıradaki yerini korudu.