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Bakanı Karaismailoğlu’ndan Yeşilyurt’a ray müjdesi

BAKANI KARAİSMAİLOĞLU’NDAN YEŞİLYURT’A MÜJDE:-YEŞİLTEPE İLE TREN GARI ARASINDA Kİ RAYLAR YER ALTINA ALINIYOR

MALATYA 30.09.2020, 17:06
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Bakanı Karaismailoğlu’ndan Yeşilyurt’a ray müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talebi üzerine Malatya Tren Garı ile Yeşiltepe bölgesi arasındaki tren raylarının yer altına alınmasına yönelik projenin başlatılması talimatını verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çeşitli ziyaretler ve programlar için Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, Yeşilyurt’ta devam eden yatırımların yanı sıra Malatya Tren Garı ile Yeşiltepe arasındaki rayların yer altına alınması ve Beylerderesine alternatif köprü yapılmasıyla ilgili hazırlanan raporları sunup destek istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu Malatya’da misafir ettikleri için mutlu olduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt’umuzu her alanda geliştirmek ve büyütmek adına tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün hayata geçen yatırımlar ve devam eden projeleri yerinde incelemek üzere şehrimize teşrif eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nu ağırlıyoruz. Malatya’mızın alt ve üst yapı ile ulaşım açısından daha iyi bir seviyeye ulaşmasında desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza Yeşilyurt’umuzda hayata geçen, devam eden ve planladığımız yatırımlarla ilgili bilgilendirme sunumu yaptık. Malatya Tren Garı ile Yeşiltepe Bölgemiz arasından geçen tren raylarının yer altına alınması, Beylerderesine alternatif köprü ve kent girişinde hayata geçecek rekreasyon alanlarıyla ilgili Sayın Bakanımıza hazırladığımız raporları paylaşıp, desteklerini istedik. Bilgilendirme sunumumuz oldukça güzel ve faydalı geçti. Sayın Bakanımız Malatya Tren Garı ile Yeşiltepe Bölgemiz arasındaki tren raylarının yer altına alınmasına yönelik proje hazırlanması için çalışmaların başlatılmasının talimatını verdi. Tren rayları yer altına alınınca Yeşiltepe bölgemiz daha fazla gelişecek, her yönüyle güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. Bununla birlikte Beylerderesine alternatif köprü yapılmasına yönelik hazırladığımız raporu da Sayın Bakanımıza arz ettik. Bizler süreci yakından takip edeceğiz. Milletvekillerimiz, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer kurumlarında destekleriyle ilettiğimiz taleplerin yerine gelmesi noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bizim tek amacımız var o da; Malatya ve Yeşilyurt’umuzun yaşam standartını yükseltecek yatırımları ve hizmetleri hayata geçirmek, hemşerilerimizin hayat standartlarını daha kaliteli hale getirmektir. Sayın Bakanımıza kentimize ve ilçemizde hayata geçen dev yatırımlar ve bundan sonra ki dönemler için planlanan diğer yatırımlar için şahsım ve hemşerilerim adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu’da, Başkan Çınar’a teşekkür etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’da, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yaptığı sunum ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkürlerini sundu.

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