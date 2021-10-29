Bakan Yardımcısı Tunç, Malatyalı muhtarlarla buluştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı yaklaşık 30 kişilik muhtar heyetini makamında kabul etti. Görüşmede bölgenim sulama sorunları başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşanan tarımsal sulama sıkıntısının çözümü noktasında bölgeye baraj yapılması için girişimde bulunan muhtarlar, son olarak Ankara’da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile bir araya geldi.

Yaklaşık 30 muhtarın katıldığı toplantı sonrası açıklama yapan Battalgazi yöresi sulama suyu koordinatörü Mehmet Nuri Alan, yaptıkları görüşmenin bölge için çok verimli geçtiğini söyledi. Yöremiz başta sulama suyu olmak üzere tarım, hayvancılık ve orman gibi konuları ele aldıkları toplantıda müjde aldıklarını da belirten Alan, “Öncelikle bu toplantının gerçekleşmesine zemin hazırlayan başta AK Parti Malatya İl ve Battalgazi ilçe başkanlığımıza, Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık ve Bülent Tüfenci’ye yöre halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Toplantıda Battalgazi’nin sulama suyu problemine çözüm üretecek baraj ve gölet projelerinin masaya yatırıldığını kaydeden Alan, “Bakan yardımımız ile Şilan Barajı, Beypınar’ın göletten baraja çevrilmesi, Yenice göletinin inşaatına başlanması, Pelitli göleti ile ilgili taslak rapor, Erenli mahallesinin kapıkaya barajında pompajla su alması, Hatunsuyu’nda arıtılmamış kanal suyuyla tarım yapılmasına kesinlikle izin verilmemesi ve bunun yerine Çat barajının suyunun verilmesi gibi başlıca maddeleri görüştük. Ayrıca yöremizle ilgili tarım, hayvancılık, ormancılık, tapulaştırma, orman köy gibi konularda soru cevap halinde konuşuldu. Bu sorularla ilgili çözüm arandı” ifadelerine yer verdi.

Şilan Barajı projesinin 2022 planlama ihalesinin yapılacağının sözünü de aldıklarını kaydeden Alan, Beypınar göleti ile ilgili olarak da başlanan projeyi baraja çevirme sözünü aldıklarını ifade etti. Yenice göletinin inşaatına önümüzdeki 2 ay için de başlanacağının da kendilerine iletildiğini aktaran Alan, yine Yaygın Barajı’nın da sulamaya hazır hale getirildiğini söyledi.

Muhtarlar olarak gerçekleştirdikleri ziyarette Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’un kendilerini oldukça sıcak karşıladıklarını da anlatan Alan, “Bakan yardımcımız Mehmet Hadi Tunç’un, dile getirdiğimiz sorunlara çözüm iradesini ortaya koyduklarına şahit olduk. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımıza yöremiz Battalgazi’ye hizmet ettikleri için teşekkürlerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımıza iletmeleri üzere selam yolladık” şeklinde konuştu.