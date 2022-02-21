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Bakan Yardımcısı Ergüneş’ten Başkan Gürkan’a ziyaret

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

MALATYA 21.02.2022, 15:11
Bakan Yardımcısı Ergüneş’ten Başkan Gürkan’a ziyaret

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcı İsmail Ergüneş’in Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de yer aldı.

Ziyarette, şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Ergüneş, Malatya Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla ilgili Başkan Gürkan ile bir süre görüştü. Başkan Gürkan, Bakan Yardımcısı Ergüneş’e Malatya’da yapılan hizmet ve yatırımları sine vizyon eşliğinde anlattı. Bakan Yardımcısı Ergüneş, sosyal anlamda yapılan yatırımlarla ilgili Başkan Gürkan’dan bilgiler alırken, engelsiz yaşam merkezi başta olmak üzere birçok projede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Büyükşehir Belediyesine destek vereceklerini belirtti.

“Bakanlığımızla birlikte Malatya’da güzel işler yapıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş’i ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “ Bizler özellikle sosyal yardımlar ve dezavantajlı guruplar noktasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle birçok projede birlikte çalışmaktayız. Engelli merkezlerimizle, semt konaklarımızla ve dezavantajlı guruplarla ilgili çalışmalarımızda gerekli yardımları alma noktasında bakanlığımızla birlikte güzel işler yapıyoruz. Sayın Bakan Yardımcımıza engelsiz yaşam merkezimizle ilgili yapılan ve eklentilerle ilgili yapılacak olan çalışmaların bilgilerini verdik. Bilgiler dâhilinde engelli merkezimizin bölgemizde büyük bir merkez olması ve hizmet noktasında da geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımızı paylaştık. Yaptığımız çalışmalarla ilgili bakanlığımızın desteklerini de bekliyoruz. Malatya’mızı, insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO kültürel miras listesine alınmasıyla birlikte insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak tescil edildi. Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri süreci de inşallah önümüzdeki süreçte tarihçilerimizin sempozyum ve konferanslarıyla 1071’den önce Malatya sancağının Anadolu’nun fetih sürecini başlattığını da tarihçilerimiz gerekli bilgi ve belgelerle tescil edeceklerdir. Bu anlamda Malatya insanlık tarihi açısından ve Türk İslam tarihi açısından önemli bir merkezdir. Bu güzel merkeze bizlerde şehr’ül emin olarak hizmet etmekten dolayı büyük onur duyduğumuzu ve vebali bir sorumluluk taşıdığımızı gece gündüz demeden yoğun bir çalışma yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızda ve diğer bakanlığımızda da hakikaten çok güzel hizmetler yapılıyor. Bugün Malatya tarihinin en büyük hizmetleri özellikle pandemi ve deprem gibi süreçler içerisinde yapılıyor. Bu da hükümetimizin ve bakanlarımızın Malatya Büyükşehir Belediyemize göstermiş olduğu ilgi ve alakanın neticesidir. Ben inanıyorum ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Bakanlığımız, kimsesizlerin kimi bakanlığıdır”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ise, “ Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Malatya’ya neler yapabiliriz, hangi hizmetleri getirebiliriz onun istişaresini yaptık. Malatya’yı ve insanını biliyoruz, tanıyoruz. Dolayısıyla Malatya yabancı olduğumuz bir şehir değil. Malatya’da aile dostlarımız var. Bu kapsamda bakanlık olarak yapmamız gereken ne varsa Malatya’ya yapacağız. Bilindiği gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız kimsesizlerin kimi bakanlığıdır. Bu noktada dezavantajlı, kırılgan dediğimiz gurupların elinden tutan, onlara hizmet yolunda her daim ekibiyle, bakanlık çalışanlarıyla 7/24 çalışan bir bakanlığız. Dolayısıyla Malatya’da da hizmet kalitesini nasıl artırabiliriz, çocuklarımızın, yetimlerimizin, öksüzlerimizin, engellilerimizin, yaşlılarımızın, şiddet mağduru kadınlarımızın bütün dezavantajlı ve kırılgan gurupların yanındayız ve onlara hizmet üretmeye çalışıyoruz. İnşallah Malatya’da hizmetin kalitelisini en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine kabulleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan ziyarette Ergüneş’e kayısı ve Arslantepe Höyüğü’nde yapılan kazılar sonrasında çıkarılan tarihteki ilk kılıcın replikasını hediye etti.

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