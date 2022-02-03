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Bakan Yardımcısı Baydaş’tan Başkan Güder’e anlamlı ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir takım temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı makamında konuk etti.

MALATYA 03.02.2022, 12:29
Bakan Yardımcısı Baydaş’tan Başkan Güder’e anlamlı ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir takım temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı makamında konuk etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, beraberindeki Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Battalgazi’deki gençlik ve spor yatırımları hakkında bilgiler alan Bakan Yardımcısı Baydaş, Malatya’da olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, misafirperverliğinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti.

“Gençlerimize dokunan yatırımlar yapılıyor”

Gençlik yatırımları kapsamında Battalgazi’ye ciddi yatırımlar kazandırıldığını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sevdalısı olduğumuz genç nesillerimizin daha güzel vakit geçirebilmesi ve sportif faaliyetleri ilçemizde çoğaltmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de hemşerimiz Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve il müdürümüz bizleri ziyaret etti. Yapılan yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gençliğimize eğilmek ve sahip çıkmamız lazım. Gençlerimizin bizim en büyük hazinemizdir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlarımız, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz destekleriyle Malatya’mıza ciddi gençlik yatırımları yapılıyor ve bu yatırımlar gençlerimize dokunan yatırımlar. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Malatya’ya ayrı bir ihtimamımız var”

Avrupa’nın en genç tesis alt yapısını Türkiye’nin oluşturduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, “Bizler bir çalışma başlatarak illerin nüfusa oranla spor tesisi sayılarını çıkardık. Malatya o manada zayıf çıkan şehirlerden bir tanesi oldu. Gençlik ve Spor Bakanımızın şehirlerin spor tesisi alt yapısını güçlendirme gayreti var. Onu yaparken de sporu tabana yayma düşüncesi var. Türkiye’nin her yerinde tesis alt yapısını gidermek ile ilgili bir hamle başlattık. AK Parti iktidarının en yoğun olarak dokunduğu yer Gençlik Spor Bakanlığı’dır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Avrupa’nın en genç tesis alt yapısını Türkiye oluşturmuş oldu. Bizler bunu güzel dokunuşlarla tabana yaydık. Malatya’da da bunu başardık. Merkez harici tesis eksikliğini gidermediğimiz hiçbir ilçemiz kalmadı. Memleketimiz olması nedeniyle Malatya’ya ayrı bir ihtimamımız var. Özellikle Gençlik Kampı bizim için çok ama çok önemli. Tamamlandığında gençlerimiz açısından etkisini göreceğiz. Gençlik Merkezlerini faal duruma getirdik. Malatya ve Battalgazi için üzerimize düşeni yerine getirebildiysek ne mutlu bize. Misafirperverliğinden ötürü kıymetli Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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