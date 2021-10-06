Bakan Özer’den Malatya’ya okul müjdeleri

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya geldi. Bakan Özer ile yapılan görüşmeye AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Malatya’da yapmış olduğu yatırımların istişare edildiği görüşmede, Bakan Özer Malatya için müjdeli haberler de verdi. Bakan Özer, Malatya’da Özel Eğitim Kampüsü’nün yapılacağını, 700 öğrencisi bulunan Bilim Sanat Merkezine ilave bir Bilim Sanat Merkezi daha yapılacağını, ayrıca Rehberlik Araştırma Merkezi’nin de yapılacağını müjdeledi.

Bakan Özer, Arapgir Mehmet Ali Aydınlar Lisesi’nin de Fen Lisesi’ne dönüştürüleceğini ifade ederek, yığma bina olarak yapılmış ve deprem riski altında bulunan 23 okulun yıkılarak dönüştürüleceğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Eğitim Bakanı ile yapılan görüşmeyi değerlendiren bir açıklamada bulunarak, “Devletimiz Malatya’da birçok yatırıma imza atıp destek veriyor. Pandemi dolayısıyla eğitim ve öğretimin aksamaması için okulların kapalı olduğu dönemde bizler de Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yerelde Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzle ortak çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların yanı sıra hem Bakanlığımız tarafından hem de Büyükşehir Belediyemiz tarafından birçok okul yatırımı gerçekleştirildi. Bu yatırımlara yenilerini eklemek için göreve gelen Sayın Bakanımızla istişarelerde bulunduk. Sayın Milli Eğitim Bakanımız da Malatya için müjdeler verdi. Şehrimize yapılan yatırımlardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve destek veren Malatya milletvekillerimize şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.