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Bakan Karaismailoğlu’ndan Başkan Gürkan’a ziyaret

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerle birlikte Kuzey Çevre Yolu’nun yapımı tamamlanan 1. Etabının açılışını gerçekleştirmek için Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

MALATYA 02.04.2022, 16:24
Bakan Karaismailoğlu’ndan Başkan Gürkan’a ziyaret

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerle birlikte Kuzey Çevre Yolu’nun yapımı tamamlanan 1. Etabının açılışını gerçekleştirmek için Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Kuzey Çevre Yolunun 1.Etap açılış programına katılmak için Malatya’ya gelen Bakan Karaismailoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve beraberindeki heyetle birlikte, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu Belediye girişinde çiçekler ile karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi Şeref Defterini imzalayan Bakan Karaismailoğlu, Malatya’da önemli bir açılışı gerçekleştirmek için bulunduklarını belirterek, Kuzey Çevre Yolunun Malatya ulaşımına çok büyük bir katkı sunacağını, ayrıca Malatya’da ulaşım anlamında Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla birlikte vatandaşların daha konforlu ve daha güvenli yollarda yolculuk edeceklerini söyledi. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, Başkan Gürkan’ın yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade ederek kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da hayata geçen yatırımlar ve projeler hakkında Bakan Karaismailoğlu’na bir brifing verdi. Özellikle Malatya’da yaşanan kent içi trafiğini rahatlatmak amacıyla açılan alternatif yollar hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, Kuzey ve Güney Kuşak Yollarında yapılan son çalışmaları Bakan Karaismailoğlu’na anlattı.

Karaismailoğlu’nun ziyaretinden dolayı memnun olduklarını ifade eden Başkan Gürkan, Malatya için önemli bir gün olduğunu, Kuzey Çevre Yolunun 1.Etabının açılmasıyla birlikte Malatya’da önemli bir yatırımın daha hizmete alınacağını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin yol ve altyapı çalışmalarıyla ilgili Karaismailoğlu’na bilgiler veren Gürkan, göreve geldikten sonra açılan Anayurt Bulvarı başta olmak üzere, Danişmendgazi Bulvarı, Alper Tunga Bulvarı, Altınkayısı Bostantanbaşı yolu, Kuzey ve Güney Kuşak yollarında gelinen son durumu aktardı. Gürkan ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında da Karaismailoğlu’na ayrıntılı bilgiler verdi.

Gürkan ziyaretin anısına Karaismailoğlu’na kayısı ile Sanat Merkezinde üretilen el yapımı bir tespih ve Arslantepe’de bulunan dünyanın ilk kılıcının bir replikasını hediye etti.

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