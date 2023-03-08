Bakan Karaismailoğlu: “Yüzyılın en büyük felaketini, yüzyılın en büyük dayanışması ile aşacağız”

Malatya’da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yüzyılın en büyük felaketini, yüzyılın en büyük dayanışması ile aşacağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören illerden biri olan Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi’nde yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 6 Şubat’taki iki büyük deprem nedeniyle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kalındığını ifade eden Karaismailoğlu, “Biz en zorlu şartlarda birbirine kenetlenmeyi bilen bir milletiz. Devlet ve millet omuz omuza vermeyi bildik. İlk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık” diye konuştu.

"Binaların yüzde 99’unun taramasını tamamladık"

Acil Eylem Planı’nı işlettiklerini anlatan Karaismailoğlu, “Binaların yüzde 99’unun taramasını tamamladık. Yıkım ve enkaz kaldırma işlerine hızla devam ediyoruz. Şu an için en öncelikli amacımız konteyner kentleri yaygınlaştırarak, kalıcı konutları yapılana kadar afetzedelerimize daha düzenli bir hayat sunmaktır. Deprem Bölgesindeki konteyner kentlerin altyapısını hızla tamamlamak için de arkadaşlarımız aralıksız çalışıyorlar” ifadelerine yer verdi.

Bölgenin yeniden ayağa kaldırılacağını kaydeden Bakan, “Her zerresinde ecdadımızın izi olan bu güzel şehirlerimizi yeniden aslına uygun bir şeklide inşa ederken, çok daha sağlam yaşam konutları, ticarethaneler ve dükkanlar inşa ederek, geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir bölge inşa edeceğiz. Devletimizin tüm imkânlarını seferber edecek, bölgemizi Türkiye’nin parlayan yıldızı yapacağız” şeklinde konuştu.

"Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz"

Devletin topyekün seferber olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum ki; bu çalışmalarımız azimle sürecek. Bölgemizi eskisinden de güçlü ve gelişmiş bir altyapıyla, ayağa kaldıracağız” dedi.

Bilim insanları, uzmanlar, STK’lar, muhtarlar ve kanaat önderleri ile omuz omuza olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, “Hep birlikte dirençli ve dayanıklı şehirlerimizi yeniden inşa edecek, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir bölgeyi hayata geçireceğiz. Bundan sonra her geçen gün daha iyi olacak. Yüzyılın en büyük felaketini, yüzyılın en büyük dayanışması ile aşacağız” diye konuştu.