Bağış kumbarasını çalan 2 şüpheli yakalandı

Malatya’da bir yaşındaki SMA Hastası Destan Duru’nun tedavisi için oluşturulan yardım standındaki bağış kumbarasını çalan 2 kişi yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde yaşanan olayda SMA Hastası Destan Duru’nun tedavisi için oluşturulan yardım standındaki bağış kumbarasını çalan 2 kişi yakalandı. Olayla ilgi çalışma balatan Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdikleri belirlenen T. Y. ve M.Y. yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli kontrol şartı uygulandı.