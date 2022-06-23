banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Avukatlar Ece Seçkin konseri ile stres attı

Malatya Barosu tarafından avukatlara moral gecesi düzenlendi. Gecede avukatlar ve aileleri Ece Seçkin konseriyle stres attı.

MALATYA 23.06.2022, 13:58
Avukatlar Ece Seçkin konseri ile stres attı

Malatya Barosu tarafından avukatlara moral gecesi düzenlendi. Gecede avukatlar ve aileleri Ece Seçkin konseriyle stres attı.

Malatya Barosu tarafından özel bir tesiste düzenlenen moral gecesinde, avukatlar ve aileleri gönüllerince bir gece yaşarken, programda Baro Başkanı Avukat Onur Demez tarafından meslekte 30,40 ve 50 yılını dolduran avukatlara plaket verildi.

Ece Seçkin konseriyle stres atan avukatlar, gece sonunda başkan Demez’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu