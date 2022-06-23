Avukatlar Ece Seçkin konseri ile stres attı

Malatya Barosu tarafından avukatlara moral gecesi düzenlendi. Gecede avukatlar ve aileleri Ece Seçkin konseriyle stres attı.

Malatya Barosu tarafından özel bir tesiste düzenlenen moral gecesinde, avukatlar ve aileleri gönüllerince bir gece yaşarken, programda Baro Başkanı Avukat Onur Demez tarafından meslekte 30,40 ve 50 yılını dolduran avukatlara plaket verildi.

Ece Seçkin konseriyle stres atan avukatlar, gece sonunda başkan Demez’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.