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Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Malatya’da etkinlikler kutlanıyor

Avrupa Spor Haftası Malatya’da düzenlenen bir dizi spor etkinlikleriyle kutlanıyor.

MALATYA 23.09.2021, 14:57
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Malatya’da etkinlikler kutlanıyor

Avrupa Spor Haftası Malatya’da düzenlenen bir dizi spor etkinlikleriyle kutlanıyor.

Avrupa Birliği ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak her yıl, 23-30 Eylül tarihleri arasında “Avrupa Spor Haftası” olarak ilan edilmesi nedeniyle Malatya’da da spor etkinlikleri sahne alıyor.

Toplumda hareketlilik bilinci ile spora teşvik edici çeşitli sportif faaliyetlerle kutlanmakta olan “Avrupa Spor Haftası” nedeniyle Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada spor aktiviteleri yapılmaya başlandı. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde önce halk oyunları gösterisi yapıldı. Sonra ise sportif gösterilere geçildi.

“Avrupa Spor Haftası” kapsamında bugün başlayan ve 30 Eylül’e kadar sürecek olan spor günleriyle ilgili Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organizesiyle çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirilecek.

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