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Avrupa Spor Haftası etkinlikleri dolu dolu

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Malatya’da sportif faaliyetler dolu dolu geçiyor.

MALATYA 27.09.2021, 12:24
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri dolu dolu

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Malatya’da sportif faaliyetler dolu dolu geçiyor.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliği 30 Eylül’de sona erecek.

23 Eylül’de 81 ilde yaklaşık 250 spor branşında başlayan “Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri” Malatya’da Millet Bahçesinde 3X3 Basketbol, Atletizm, Badminton ve Bisiklet etkinlikleriyle devam etti.

Çocuk ve gençlere sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak,spor kültürü tabana yayılarak demokratikleşmesini sağlamak,dijital medyayı etkin kullanarak spor branşlarının bilinirliğini arttırmak,spor, fiziksel aktiviteler gibi konular hakkında bilgi ve farkındalığı artırmak ve bireylerin spor branşlarına daha bilinçli katılımını sağlamak amacıyla 23 Eylül’de başlayıp 30 Eylül’de sona erecek olan Avrupa Spor Haftası kapsamında şehrin değişik yerlerinde değişik spor dallarında faaliyetler gerçekleştiriliyor.

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