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Avrupa ikincisi oldu çiçekle karşılandı

İspanya’nın Casdelldefas kentinde yapılan Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonasında, U 11 Erkekler’ de Avrupa ikinci olan Egemen Özden, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

MALATYA 29.09.2021, 09:41
Avrupa ikincisi oldu çiçekle karşılandı

İspanya’nın Casdelldefas kentinde yapılan Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonasında, U 11 Erkekler’ de Avrupa ikinci olan Egemen Özden, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Sporcu Egemen Özden’i ve antrenörleri Kazım Şahin ve Fatih Taşan’ı şampiyona dönüşünde Malatya Erhaç hava alanında, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ilgilileri ile Özden’in ailesi çiçeklerle karşıladı. Yüzme ve koşu branşlarını içeren biathle yarışlarına iddialı katılıp Avrupa ikincisi olan Özden, başarısını disiplinli çalışmasına borçlu olduğunu belirtti.

İspanya’nın Casdelldefas kentinde yapılan Biathle- Triathle Avrupa Şampiyonasında U-13 kategorisinde Malatyalı sporcu Elif Naz Aktaş da, Avrupa Şampiyonu olmuştu.

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