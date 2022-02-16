Av yasaklarına uymayan 3 kişiye para cezası

Malatya’da iç sularda Amatör Avcılığa Aykırılık yaptıkları tespit edilen 3 şahsa idari para cezası uygulandı. Ayrıca avcılıkta kullandıkları 34 adet kamış tipi oltaya da el konuldu.

Malatya’da iç sularında su ürünleri avcılığı denetimleri devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Battalgazi İlçe Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Çolakoğlu Mahallesi Karakaya Baraj Göleti sahil bandında yaptığımız denetim ve kontrollerde, iç sularda Amatör Avcılığa Aykırılık yaptıkları tespit edilen 3 şahsa idari para cezası uygulandı, ayrıca avcılıkta kullandıkları 34 adet kamış tipi oltaya da el konuldu. İlimiz iç sularında denetim ve kontrol çalışmalarımız düzenli olarak devam edecektir" dedi.

Su ürünleri alanında özellikle Karakaya Baraj Gölü’nün önemli rol oynadığına dikkat çekenHacıoğlu, “İlimizdeki iç sularda üretim kapasitesinin artırılması ve bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmesi için rutin denetimler ve kontroller devam etmektedir. Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri denetim personelleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde Balıkçı Kooperatifleri tarafından kiralanmış bölgede amatör avcılık için kullanılan malzeme miktarının fazlalığı nedeniyle 3 şahsa idari para cezası uygulandı” ifadelerine yer verdi.