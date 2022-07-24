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Atlı Cirit gösterisi büyük ilgi gördü

25’inci Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali coşkusu festival çerçevesinde yapılan etkinliklerle devam ediyor. Festivalde Yazıhan Atlı Spor Kulübü tarafından kayısı festivaline özel müsabaka yapıldı.

MALATYA 24.07.2022, 16:12
Atlı Cirit gösterisi büyük ilgi gördü

25’inci Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali coşkusu festival çerçevesinde yapılan etkinliklerle devam ediyor. Festivalde Yazıhan Atlı Spor Kulübü tarafından kayısı festivaline özel müsabaka yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nın yanında bulunan alanda yapılan cirit müsabakaları büyük ilgi gördü. Cirit sporcularının kıyasıya yarıştığı müsabakada birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Sporcular alanda bulunan izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Ata sporu olan Atlı Cirit’i günümüzde Malatya’da yaşatmaya devam eden sporcular 25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’ne renk kattı.

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