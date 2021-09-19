banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak

“Atıksız Bir Dünya” için gençlerden örnek hareket

“Atıksız Bir Dünya” için Malatya’da gençler Dünya Temizlik Günü’nde çevreden çöp toplayıp örnek hareket sergilediler.

MALATYA 19.09.2021, 11:41
“Atıksız Bir Dünya” için gençlerden örnek hareket

“Atıksız Bir Dünya” için Malatya’da gençler Dünya Temizlik Günü’nde çevreden çöp toplayıp örnek hareket sergilediler.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi ile Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi üyesi gençler, Battalgazi İlçesi Orduzu Pınarbaşı mesire alanında etrafa atılan çöpleri topladı.

“Hep birlikte temiz bir çevre için sahadayız” sloganı ile çevre temizliği yapan gençler, örnek hareket sergilediler.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, sadece Dünya Temizlik Günü’nde değil zaman zaman çevreyle ilgili böyle etkinlikler düzenlediklerini kaydettiler.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0