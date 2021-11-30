Malatyalı sporcu Oğuzhan Atabey Türkiye Şampiyonu olarak Malatya’ya döndü.

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve Ankara’da yapılan Polo 8 top Türkiye Şampiyonasında Malatyalı sporcu Oğuzhan Atabey Türkiye Şampiyonu oldu.

Başarılı Bilardo sporcusu Oğuzhan Atabey’in önümüzdeki günlerde Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da ödüllendirileceği kaydedildi.