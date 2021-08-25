Aşure programında birlik ve beraberlik vurgusu

Malatya’nın Arguvan İlçe Müftülüğü tarafından Muharrem Ayı dolaysıyla aşure ikramı yapıldı. Konuşmalarda ise birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Hurşit Eren Parkı’nda düzenlenen aşure ikramı öncesinde Din Görevlileri Mehmet Ali Korkmaz, Furkan Çubuk ve Mehmet Obus tarafından, Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programda konuşan Kaymakam Gökhan Dolaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, İslam aleminin birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.

İlçe Müftüsü Musa Beyazyüz ise, Muharrem Ayı’nın öneminden söz etti. Beyazyüz, “14 asır önceydi. Gözlerini ihanet ve makam hırsının bürüdüğü zalimler güruhu alemlere rahmet Efendimiz (s.a.v)’in sevgili torunu Hz. Fatıma’nın gözbebeği Hz Hüseyin Efendimizi ve Ehl-i Beyt-i Mustafayı Kerbela denilen yerde önce susuz bıraktılar sonra da aç kurtların sürüye saldırdığı gibi acımasızca saldırdılar. Evet onlar Peygamber Efendimizin” Koyun sürüsüne dalmış iki aç kurdun, sürüye vereceği zarar kişinin mal ve mevki (servet ve şöhret) kazanma hırsının, dinine vereceği zarardan kesinlikle daha ağır değildir.” Hadisi şerifinde işaret ettiği gibi ancak üç yıl sürecek dünya menfaatine ve nefislerinin kötü arzularına aldandılar hem kendilerine yazık ettiler hem Müslümanlar arasında büyük bir fitne çıkardılar. Peygamber torununu şehit edenler dünyada kötü bir nam ahirette de ağır bir hesapla karşı karşıya kalırken Hz Hüseyin Efendimiz zillet içerisinde yaşamaktansa izzet sahibi olarak ölmeyi geçici dünya menfaatleri yerine kalıcı olan ahiret yurdunda Peygamber Efendimizin müjdesine nail olup Cennet gençlerinin efendisi olmayı hak kazanmıştır. Ne mutlu Hz Hüseyin gibi ebedi hayat olan ahireti kazanmak için çalışanlara, ne yazı ki nefsi emaresine aldanıp sadece dünya için çabalayanlara” dedi.

İlçe Müftüsü Musa Beyazyüz, İlçe Bozburun (Parçikan) Mahallesi Dernek Başkanı Celal Kaplan’ın ise, aşure ikramına sponsor olmasından dolayı teşekkür de etti.