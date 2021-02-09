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ASRİAD’tan ticaret rekoru

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen ASRİAD Ticaret Toplantılarının bu hafta 101’incisi düzenlendi. ‘101 dakikada, 101 milyon TL’lik ticaret hedefi’ ile gerçekleşen toplantıda 101 milyon TL’lik ticaret hedefi ortaya konulurken ASRİAD Malatya Şubesi de bu anlaşmalara ek olarak toplam da 32 milyon liralık ticari anlaşmalar ile yerini aldı.

MALATYA 09.02.2021, 15:33
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ASRİAD’tan ticaret rekoru

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen ASRİAD Ticaret Toplantılarının bu hafta 101’incisi düzenlendi. ‘101 dakikada, 101 milyon TL’lik ticaret hedefi’ ile gerçekleşen toplantıda 101 milyon TL’lik ticaret hedefi ortaya konulurken ASRİAD Malatya Şubesi de bu anlaşmalara ek olarak toplam da 32 milyon liralık ticari anlaşmalar ile yerini aldı.

Temel sloganı ‘Önce nitelik’ olan Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD), son iki yıldır üye iş adamlarının marka değeri olan nitelikli işlere imza atması adına çalışmalar düzenliyor. Üyelerin ticari hacimlerine ve ülke ekonomisine fayda sağlamak amacıyla imalat ve hizmet sektörlerine mensup iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ticaret Toplantılarında ASRİAD üye firmaları için 2 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlendi.

ASRİAD İş Geliştirme Başkanlığı tarafından organize edilen ve ilk günden bugüne sadece ticaretin konuşulduğu toplantıları ile yüzlerce iş adamı da birbirlerini tanıma fırsatı bulurken bu şekilde de 521 milyon TL’nin üzerinde ticaretin gerçekleşmesine vesile olundu.

Pandemi döneminde online olarak gerçekleşen ticaret toplantılarının bu ay 101’ncisi düzenlenirken, ‘101 Dakikada, 101 Milyon TL’lik Ticaret Hedefi’ parolasıyla genel merkez teşkilatı ile şube üye firmaları ile misafir iş adamları bir araya geldi. Toplam bin 112 iş adamının katılımıyla yapılan Ticaret Toplantısında ayrıca bir rekora da imza atıldı.

İstanbul Genel Merkez dışında 20 ilden bin 112 üye iş adamının katıldığı toplantıda, iş adamlarının katma değeri yüksek, nitelikli ürünler üreterek İhracata yönelmelerinin önemi vurgulandı. Bu bağlamda üye firmaların ihracata yönelmeleri ile ihracat kapasitelerinin artırımına yönelik çalışmaların ASRİAD EXPORT çatısı altında devam ettiği belirtilirken toplantıya katılan iş adamlarının arasında 101 milyon TL’lik ticaret hedefi ortaya konuldu. Hedeflerin ortaya konulması sonrası toplantıya katılan üye iş adamlarının 101 dakika içinde firmalarının ihtiyaçları dâhilinde taleplerini ileterek üretici firmalarla alım-satım anlaşmaları yaptılar. Yapılan ticaret toplantısı sonunda 216 milyon 691 bin 500 TL’lik ticaret anlaşmasına imza atıldı. ASRİAD Malatya Şubesi bu anlaşmalara ek olarak toplam da 32 milyon liralık ticari anlaşmalar ile yerini aldı.

ASRİAD’ın Hedefi 2 Milyar Dolarlık İhracat

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, 101. Ticaret Toplantısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ülkenin her tarafından iş dünyasının Pandemi şartları nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını söyledi. ASRİAD kardeşliği ve ASRİAD güven atmosferinin, sanal atmosferin doğru değerlendirilmesini sağladığını ve önemli bir fırsata dönüştürdüğünü dile getiren Danışman, böyle bir dönemde yeni teknolojiyi iyi kullanarak iletişimi devam ettirmenin ve iş imkânlarını sonuna kadar takip edebilme becerisinin önemine vurgu yaptı.

ASRİAD İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sami Bektaş ise ASRİAD üyesi firmalardan aldıkları sinerji ile 2021 yılı sonu itibariyle üyeler arası ticaret hacmini 1 Milyar TL’ye ve ASRİAD üyelerinin ihracatını da 2 Milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bektaş ayrıca “Biz işimizi doğru yaptıkça, doğru yapılan işlerimizi paylaştıkça, paylaşılan işlerimize sahip çıktıkça işte o zaman markalaşacak ve markalarımız ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.

ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel’de son yapılan ticari faaliyet ve anlaşmalar ile birlikte ASRİAD Malatya Şubesi’nin bu güne kadar toplamda 89 milyon liralık ticaret yaptığını söyledi. Türkiye geneli Malatya ‘da böyle bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özel, 2021 yılında da üyeler arasında ticareti artırarak Malatya ekonomisine katkıda bulunacaklarını söyledi.
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