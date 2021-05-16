banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Uzaktan eğitim için karar verildi
Uzaktan eğitim için karar verildi
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması!
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması!
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!

Asırlık nine koronaya yenildi

Malatya’da, asırlık nine yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetti.

MALATYA 16.05.2021, 10:04
Asırlık nine koronaya yenildi

Malatya’da, asırlık nine yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Fatma Çelik, korona virüs pandemisine yakalandı. Hastanede 10 gün tedavi gören asırlık nine Ayşe Fatma Çelik, Covid-19’a yenik düştü.

Nüfus cüzdanında 92 yaşında görünen, ancak nüfusa geç kayıt olduğundan 100 yaşında olduğu belirtilen Ayşe Fatma Çelik, Erkenek Mahallesi Mezarlığında defin edildi.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu