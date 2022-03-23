Asırlık Fatma Nineyi duygulandıran ziyaret

Malatya’nın Darende İlçesi’nde yaşlılar unutulmuyor. Asırlık, Fatma Öztürk, kendisinin ziyaret edilmesi nedeniyle oldukça duygulandı.

Yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 18-24 Mart tarihleri arasında düzenlenen Yaşlılar Haftası Darende’de yapılan bir takım etkinliklerle kutlandı. Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, ilçenin Yenice ve Şuğul mahallelerinde bulunan yaşlıları ziyaret ederek onların Yaşlılar Haftası’nı kutladı. Şuğul Mahallesi’ndeki 101 yaşındaki Fatma Öztürk’ü ziyaret eden Kaymakam Türkoğlu, “ Biz kaymakamlık olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile 6 aydan beri uyguladığımız ‘Elini Öpmeye Geldik’ projemiz ile zaten yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ederek bir istekleri olup olmadığını, devletimizin imkânlarıyla her zaman kendilerinin yanında olduğumuzu iletiyoruz. Ziyaret ettiğimiz Fatma Özkürk şahsında eli öpülesi tüm yaşlı vatandaşlarımıza esenlikler diliyorum” dedi.

Asırlık Fatma Öztürk ise ziyaretten dolayı çok duygulandığını belirtti.