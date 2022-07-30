banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü

Aşırı sıcaklar yangına sebep oluyor

Malatya’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte kent genelinde çok sayıda ot ve bahçe yangını yaşandı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlarda birçok bahçe ve ağaç zarar gördü.

MALATYA 30.07.2022, 15:33
Aşırı sıcaklar yangına sebep oluyor

Malatya’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte kent genelinde çok sayıda ot ve bahçe yangını yaşandı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlarda birçok bahçe ve ağaç zarar gördü.

Malatya’da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kırsal mahallelerde de yangınlar yaşandı. Sabah saatlerinde Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay Mahallesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bahçelere sıçrayan yangında kullanılmayan 2 ev de yanarken bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı.

Kent genelinde yaşanan aşırı sıcaklıkların neden olduğu 20’e yakın bahçe ve örtü yangını da ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu