Aşırı sıcaklar yangına sebep oluyor

Malatya’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte kent genelinde çok sayıda ot ve bahçe yangını yaşandı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlarda birçok bahçe ve ağaç zarar gördü.

Malatya’da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kırsal mahallelerde de yangınlar yaşandı. Sabah saatlerinde Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay Mahallesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bahçelere sıçrayan yangında kullanılmayan 2 ev de yanarken bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı.

Kent genelinde yaşanan aşırı sıcaklıkların neden olduğu 20’e yakın bahçe ve örtü yangını da ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.