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Asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem

Malatya Valiliği, mevsimlik tarım işçilerinin ücretleri konusunda farklı ödemelerin olması nedeniyle açıklama yaparak asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem yapılacağını bildirdi.

MALATYA 12.07.2022, 16:08
Asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem

Malatya Valiliği, mevsimlik tarım işçilerinin ücretleri konusunda farklı ödemelerin olması nedeniyle açıklama yaparak asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kayısı hasat döneminde ilimize gelen mevsimlik tarım işçilerin ücretleri konusunda farklı ödemelerin olduğu konusunda duyumlar alınmıştır. 2022 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret brüt 6 bin 471 TL’dir. Bu ücretin altında işçi çalıştıran işverenlerin tespiti halinde yasal işlem yapılacaktır” denildi.

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