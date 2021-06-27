Arslantepe’nin UNESCO dünya kalıcı listesine girmesinde sona yaklaşılıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Arslantepe’nin Kalıcı Listeye alınmasına yönelik olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO temsilcileriyle yapmış oluğu görüşmeler neticesinde 18-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan toplantılarda Arslantepe’nin kalıcı listeye alınması görüşülecek.

Milattan Önce 5 bin yıllara kadar tarihlenen bir merkez olan Malatya Arslantepe’nin UNESCO Kalıcı Listesine alınması noktasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yapmış olduğu görüşmeler olumlu geçiyor.

Büyük bir tarihin yer aldığı Arslantepe Arkeolojik kazı bölgesinde, Devletin, bürokrasinin ve siyasi kuruluşların kökenini ispatlayan, bilinen en erken ve tek arkeolojik alan olan Arslantepe Höyüğü, bir çok medeniyetin iskan ettiği ve iz bıraktığı, dünya çapında tanınan bir kültürel miras.

2014 yılında, Başkan Selahattin Gürkan’ın öncülüğünde yapılan çalışmalar ile UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmış olan Arslantepe Arkeolojik Alanı, Dünya Mirası kalıcı listesine girme yolunda. 18-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO temsilcileri ile yapılacak olan toplantılarda, Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmesi sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılının Arslantepe yılı ilan edilmesi konuları görüşülecek.

Görüşmelerin olumlu geçmesi ile birlikte Arslantepe arkeolojik kazı alanı UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girip, 2022 yılı ise Arslantepe yılı ilan edilmiş olacak.