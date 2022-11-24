Arslantepe Höyüğü’ne karşılama merkezi yapılacak

26 Temmuz 2021 Yılında UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Mirası Komitesi’nin genişletilmiş 44. Oturumunda Dünya Mirası Listesine alınan Malatya Arslantepe Höyüğü’ne karşılama merkezi yapılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında bir protokol imzalandı.

Protokol imza törenine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları da katıldı.

“Büyükşehir Belediyemizin önemli işlerine destek vermeye çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi ile çok önemli işbirlikleri gerçekleştirdiklerini belirten FKA Dr. Abdulvahap Yoğunlu, “2022 Yılı proje desteği çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilimizin ve bölgemizin en önemli turizm değeri olan Arslantepe Höyüğünün karşılama merkezini yapmak üzere projemizi birlikte imzalıyoruz. Projemizin hazırlıkları ve Arslantepe Höyüğümüzün karşılama merkezinin yapılması Büyükşehir Belediyemiz tarafından projelendiriliyordu. Fırat Kalkınma Ajansı olarak projeye destek veriyoruz. Projede Arslantepe Höyüğünün karşılama merkezi yapılacak. 26 Temmuz 2021 tarihinde Dünya Kültür Miras Listesine girince yurt içinde ve yurt dışında önemli ziyaretçiler geliyor. Gelen ziyaretçilerimize önemli bir sosyal alan sağlamak ve oradaki dünyanın en önemli alanlarından bir tanesine girmeden bilgilendirmek zaman ve tarih yolculuğuna çıkarabilecek teknolojik içerikli salonlar oluşturmak ve yine Başkanımız yaptığı bütün işlerde yeşil görüşü ve kendi enerjisini üreten yapılara çok önem veriyor. Bu içerikte projeyi tamamlamayı planlıyoruz. İlimiz için önemli ve büyük bir proje. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte tamamladığımızda inşallah buraya gelen ziyaretçilerimiz hem daha fazla kalmış olacaklar hem de dünya mirası listesine girmiş değerimizi tanımış olacaklar. Projenin ilimize hayırlı olmasını diliyor, projeyi hazırlayan ve bu safhaya getiren Büyükşehir Belediyemizdeki ilgililere çok teşekkür ediyorum.

Büyükşehir Belediyemiz ile ajansımız arasında çok önemli işbirlikleri oldu. Büyükşehir Belediyemizin önemli işlerine destek vermeye çalışıyoruz. İlimizin yaşam kalitesini artırmaya, ilimizin ekonomisini güçlendirmeye sanayi ve ticaret kapasitesini geliştirmeye yönelik projelere destek veriyoruz. Başkanımızın çok önemli projeleri var bu projelerinden dolayı d Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Güzel bir işin daha bugün protokolünü imzalayacağız"

Büyükşehir Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı’nın güzel bir birlikteliğinin olduğunu ifade eden Başkan Gürkan ise “Fırat Kalkınma Ajansı ile Belediyemiz arasında gerçekten paydaşlık noktasında ve güzel işler yapma noktasında iyi bir birliktelik sağlanması ve bu birlikteliğin yatırıma, üretime dönüşmesi noktasında çok güzel işler yaptık. Güzel bir işin daha bugün protokolünü imzalayacağız. Abdulvahap Beyin şahsında Fırat Kalkınma Ajansında çalışan arkadaşlarımıza ve projeyi birlikte yürüttüğümüz birimimizdeki mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Projenin Sanayi Bakanlığı nezdinde bugüne kadar gelmesi noktasında Bakanımıza ve emeği geçenlere desteklerinden dolayı Malatya halkı adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Arslantepe’yi tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak tarif ediyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı yerin günümüz insanlarına hitap edecek bir merkezle tanıtım ve karşılama merkezi ile mütenasip olması lazım. Bu anlamda arkadaşlarımızın yapmış olduğu proje ile ilgili genel değerlendirilmesi daha konsept olarak, içerik olarak, similasyon merkezi olarak, sosyal anlamda olsun çevreye ve yeşile duyarlı kendi enerjisini üreten bir merkez olması noktasında proje içerisindeki teknik detaylar ilgili arkadaşlarımız tarafından gözetilmiş. Simülasyon merkezinde ziyaretçiler Arslantepe’yi görmeden önce bundan yedi bin yıl önceki yaşantının hangi usul ve esaslarda olduğunu o alanda görerek, yaşayarak çıkmalılar. Çalışmalarımızın temel esprisi de budur. Burada yapacağımız çalışmalar Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma olması gerekir. Göbekli Tepe’de bir simülasyon merkezi var ama Malatya’daki insanlık medeniyetinin başladığı yer ismi ile müsemma dolayısıyla burası daha farklı bir konsepte daha farklı bir sekmende olması gerekir. Ufkumuzu ve vizyonumuzu buna göre değerlendirmeliyiz. İnşallah güzel bir projeyi icra edeceğiz. Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığımızda gerek kültür fonlarımızda gerekse de Fırat Kalkınma Ajansımızda ve Belediyemizle birlikte olsun milyonlarca liralık rakama tekabül edecek bir karşılama merkezi yapılacaktır. Karşılama merkezimizin Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Arslantepe Höyüğü karşılama merkezi için protokol imzalandı.