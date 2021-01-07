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Arıcılık ve İpekböcekçiliğine destek
Arıcılık ve İpekböcekçiliği yatırımlarının teşvik edilmesi ve makine, alet, ekipman alımına yönelik yatırımların artması için destek paketi açıklandı.
MALATYA 07.01.2021, 14:48
Arıcılık ve İpekböcekçiliği yatırımlarının teşvik edilmesi ve makine, alet, ekipman alımına yönelik yatırımların artması için destek paketi açıklandı.
Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Arıcılık ve İpekböcekçiliği yatırımlarının desteklenmesine ilişkin proje uygulama rehberi yayımlandı" denildi.Kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi amacı ile arıcılıkta yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern üretimin teşvik edilmesi ve makine, alet, ekipman alımına yönelik yatırımların desteklendiği bildirilip, sözü edilen destekler hakkında il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden ayrıntılı bilgilerin alınabileceği kaydedildi.
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