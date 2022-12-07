Arguvanspor’da Başkan Altun güven tazeledi

TFF 3.Lig 3. grupta mücadele eden Malatya Arguvan Spor Kulübü Başkanlığına Cemal Altun yeniden seçildi.

Arguvan Spor Kulübü 2. olağanüstü genel kurul toplantısı Malatya’nın Arguvan ilçesi Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinde yapıldı. Arguvan Spor Kulübü 2. olağanüstü genel kurul toplantısı sonrasında yönetim kurulu asıl üye ve denetim kurulu asıl üye listesi belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar Cemal Altun seçildi. İkinci Başkan Sezai Yılmaz, As Başkan Zafer Kılıç, Futbol Şube Sorumlusu Veysel Dağılmışgül, İstanbul Temsilcisi Abdullah Yılmaz, Basın Sözcüsü Ali İmran Marasalı, Reklam ve Mali Hizmetler Sorumlusu Abbas Cabul, Taraftar Sorumlusu Mahir Işık ve Tesis Sorumlusu Tahsin Hız oldu.