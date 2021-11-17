banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

Arguvan’ın sorunları ele alındı

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde düzenlenen toplantıda, ilçenin sorunları ele alındı.

MALATYA 17.11.2021, 18:25
Arguvan’ın sorunları ele alındı

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde düzenlenen toplantıda, ilçenin sorunları ele alındı.

Vali Aydın Baruş, Arguvan ilçesi Kültür Merkezinde, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile yaptığı toplantıda ilçenin sorunlarını müzakere ederek çözümü yönünde görüşler aldı. Baruş, başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, yol, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı açılış konuşmasını yapan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Gerek yatırımların kontrolü gerek ilçemize ait sorunların çözümlenmesi yönünde yapılacak çalışmaların konuşulması sebebiyle bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizleri burada, Türkülerin Başkentinde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü ise yapmış olduğu konuşmasında, “İlçemizin sorunlarını konuşmak ve çözümlemek amacıyla burada bulunan Sayın Valimiz ve daire amirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Vali Aydın Baruş ise Arguvan’da çok büyük bir yatırımımız var. DSİ tarafından yapımı yaptırılan sona ermek üzere olan Yoncalı Barajımız. Bu yılsonu barajımızın tamamlanması öngörülüyor. Ardından 2022 yılında sulama projelerinin tamamlanması için çalışmalar yapılacak. Sulama projelerinin de sona ermesiyle birlikte yaklaşık 170.000 dönüm alan suya kavuşacak. Arguvan’ımız yeşillenecek, çiftçimiz kazanacak ve Arguvan’a dönüşler hızlanacak. Birkaç yıl sonra Arguvan’a geldiğimizde burayı yemyeşil göreceğiz” şeklinde konuştu.

Malatya ve ilçelerinin deprem fay hatları üzerinde olduğunu hatırlatan Baruş, “ Deprem, Malatya’mızın, ilçelerimizin her zaman yaşayabileceği bir afet türü. Bundan korunmak için de oturduğumuz yapılarımızın, konutlarımızın sağlam olması gerek. 2013 yılında yaşanan heyelan dolayısıyla 44 evimiz var ve bunların yapımı kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilecek. Deprem nedeniyle yaptırdığımız 68 konut var. 20 konutumuzun yapımını da yeni başlanacak. Yer temini yapılamayan vatandaşlar için de il merkezinde konut önerimiz var. Deprem ve heyelandan zarar gören vatandaşlarımızın da dertlerine çare olmaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda Kurum müdürleri sırayla kürsüye gelerek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmalarının ardından Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından ilçe kaymakamlığını ziyaret eden Vali Baruş, ilçenin genel durumu hakkında İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü’den bilgiler aldı.

Tepebağ Mahallesinde yapımı devam eden afet konutlarını inceleyen Vali Aydın Baruş, konutların en kısa sürede bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmesi talimatlarını verdi.

Son olarak Yoncalı Barajını ziyaret eden Vali Baruş, barajın son durumunu yerinde inceleyip baraj ile ilgili ayrıntılı bilgileri DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi’den aldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6