Arguvan’da, kış yarısı şenliği

Malatya’nın Arguvan ilçesinin Kızık Mahallesi’nde Orta Asya Türk Geleneği olan kış yarısı şenliği düzenlendi.

Kızık Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan mahalle sakinleri, yüzlerce yıllık Türkmen geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini ve her yıl birlik ve beraberliği, kaynaşmayı temsil eden Abdal Musa birlik lokması yaptıklarını belirttiler.

Kadın, erkek, yaşlı, genç herkesin bir araya gelerek büyük bir dayanışma örneği sergilediği aylardan biri olarak kabul edilen kış yarısı etkinliği Abdal Musa lokma dağıtımı ile sona erdi.