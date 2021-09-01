Arguvan’da Kaymakam Dolaş’a veda programı düzenlendi

Sivas’ın Şarkışla ilçesine atanan Kaymakam Gökhan Dolaş’a Arguvan ilçesinde veda programı düzenlendi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafından Sivas’ın Sarkışla ilçe Kaymakamlığına atanan kaymakam Gökhan Dolaş’a veda programı düzenlendi.

Veda programına İlçe Mili Eğitim Hasan Yay, jandarma mensupları, emniyet mensupları, siyası parti temsilcileri, mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaş katıldı.

Arguvan Kültür evinde düzenlenen veda yemeğinde konuşan Kaymakam Gökhan Dolaş, “Devletimizin bize vermiş olduğu görev ve yetkiyi, yine devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatine kullanmaya çalıştık. Kısa zamanda vatandaşlarımız tarafından misafirperverlik ve samimiyet ile karşılık gördük. Görev alacağım ilçede bir evininizin olduğunu hatırlatıp, haklarınızı helal etmenizi rica ediyorum. Rabbime emanet olun” dedi.

Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş da Arguvanlıların Kaymakam Dolaş’dan çok memnun olduğunu ve her kesimin gönlünde taht kurduğunu belirterek” Kaymakamımızı yolcu etmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışkan, azimli ve gittiği bütün mahalle ve köy ziyaretlerinde tüm Arguvan halkının gönlünde taht kurmuştu Sivas Sarkışla ilçe halkına hayırlı olsun kaymakamımıza yeni görevinden başarılar dilerim“ dedi.