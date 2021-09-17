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Arguvan’da İlköğretim Haftası kutlandı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

MALATYA 17.09.2021, 14:34
Arguvan’da İlköğretim Haftası kutlandı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Nazim Hikmet Meydanı’nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay tarafında Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti.

Törene, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yay törende yaptığı konuşmada okumanın önemine temas etti. Yay, pandemi nedeniyle uzun süre okullardan uzak kalındığını hatırlatarak, "Okullarınızı özlediniz. Biz de sizi sınıflarda görmeyi özledik. Uzun bir aradan sonra tekrar okullarımızı açtık. Okullarımızdan uzak kaldığınız bu arada öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle sizlerin yanında oldular. Temennimiz odur ki sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitime devam edelim. Bunun için hepimize görevler düşmektedir” şeklinde konuştu.

Öğrenci ve öğretmenlere de başarı dileyen Yay, “Sizlerin de gözlerinde, okula başlamanın heyecanını, sevincini, ışıltısını görüyor, bu ışıltıyı hiç kaybetmemenizi diliyorum. Okul, sizin ikinci eviniz. Öğretmen ve arkadaşlarınız ise ikinci ailenizdir. Bu yeni eğitim ve öğretim yılında da arkadaşlarınızla ve öğretmenlerinizle hep birlikte çok güzel bir yıl geçirmenizi ve derslerinizde başarılı olmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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