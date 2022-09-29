Arguvan’da eğitime destek

Malatya’nın Arguvan ilçesinde eğitime takviye yapılarak bir okulun müzik sınıfı eksikliği giderildi.

Milli Eğitim İl Müdürü Hatice Özdemir, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Arguvan ilçesini ziyaret ederek, ilçedeki eğitim çalışmalarını inceledi ve denetledi. İlçe merkezinde bulunan okullara ziyaretlerde bulunarak okul müdürleri ve öğretmenlerle toplantı gerçekleştiren Özdemir, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Özdemir, öğretmen ve öğrencileri okullarında ziyaret ettikten sonra Arguvan Atatürk İlkokulu’nda müzik sınıfının açılışını gerçekleştirdi.