Arguvan’da eğitim toplantısı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi okul müdürleri ile kurul toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay başkanlığında, Arguvan Şehit Tuncay Göksoy çok programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapılan programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Akgün ile Veysel Kürşün ve okul müdürleri katıldı.

Okulların ikinci dönemini daha etkin, verimli ve başarıyı artırmak için öğretmenlere ve müdürlere büyük görevlerinin düştüğünü ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, “ ikinci dönem eğitim-öğretim yılının ülkemize ve ilçemize hayırlı olsun. Eğitim öğretimin ikinci dönemi başlıyor, yavrularımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir. İdarecilerimizin de okul içerisinde ve dışında sahada olmaları oldukça önemli. Öğrencilerimizle sıcak temas kurmalarını herhangi bir olumsuzlukta duyarlı davranmalarını, iletişim ağlarının açık olmasını çok önemsiyoruz. Okullarımızın, ikinci döneminde daha etkin ve verimli ve başarıyı arttırmak okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize büyük görev düştüğünü, bu görevleri layıkıyla yerine getireceklerine inanıyoruz” diye konuştu.