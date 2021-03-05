Arguvan’da Covid-19 denetimleri arttırıldı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde jandarma ve polis tarafından ortak olarak gerçekleştirilen Covid-19 önlemleri denetimi arttırıldı.

Malatya’nın Covid-19 pandemisinde orta grupta yer alması nedeniyle korona virüsün daha fazla artmaması için Arguvan’da kontrollü normalleşme dönemi kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.

Polis ve Jandarma ekipleri tarafından esnaflar ziyaret ediliyor. Vatandaşlar ile de caddede görüşülerek, maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyulması gerekilen konular hatırlatılıyor.

Denetim sırasında vatandaşlara rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik uyarılarda bulunan ekipler, maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen normalleşme kurallarına hassasiyetle riayet edilmesini istiyorlar.

Denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen ilçe Kaymakamı Gökhan Dolaş , "Hayatımızın normalleşmesi için tüm kurallara uymamız gerekmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımız ve esnaflarımız birey olarak üzerine düşen görevi yaptığı takdirde salgının biteceğine inanıyoruz. Normalleşme sürecinde belirlenen saatler çok önemlidir elimizden geleni yapıyoruz" dedi.