Arguvan spor kompleksi inşaatı devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberlerindeki heyetle birlikte Arguvan ilçesinde yapımı devam eden Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arguvan İlçesinde yapımı devam eden spor kompleksi çalışmaları hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Arguvan ilçesinde yapımı devam eden kapalı spor salonu inşaatındayız. Kapalı spor salonumuz yaklaşık 2 bin metre kare alana sahip ve 500 civarında seyirci kapasiteli olarak inşa ediliyor. Burada her türlü sportif faaliyetin yapılabileceği çok amaçlı bir spor salonu niteliğinde” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaları devam eden spor kompleksi ile ilgili yaptığı konuşmada, tesisin Arguvan’a hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Kapalı spor salonu olarak yapmış olduğumuz yaklaşık 500 kişilik ve içerisinde voleybol, hentbol, basketbol sahası olan ve diğer salon sporlarının yapılacağı bir spor salonunun inşaatı yükseliyor. İnşallah en kısa zamanda bunun resmi anlamda temel atma törenini de gerçekleştireceğiz. Arguvan’ımıza daha önce de Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak park yapmıştık. Şimdi de güzel bir kapalı spor salonu yapıyoruz. Tabi yollarla ilgili, altyapı çalışmalarıyla ilgili, çevre düzenlemeleri ile ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel anlamda, sosyal anlamda ve tarımsal anlamdaki çalışmalarla ilgili Arguvan Belediyemizle birlikte paydaş olarak güzel çalışma örnekleri veriyoruz. İnşallah bu spor salonumuzun da en kısa zamanda bitirilmesi sağlanır ve Arguvanlı hemşerilerimizin hizmetine açılır” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Arguvan Malatya’nın önemli ilçelerinden birisi. Arguvan’ın gelişmesi, değişmesi, dönüşmesi noktasında Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimiz gerçekten büyük çaba sarf ediyor. Bu anlamda hem Arguvan Belediyesi ile ve hem Arguvan’a yapılacak yatırımlar noktasında Arguvan’ın gelişmesi ve büyümesi istikametinde hareket ediliyor. Arguvan’ımızda yapılan kapalı spor salonu özellikle gençlere yönelik ve kültürel etkinliklerin kapalı mekânlarda yapılması noktasında önemli bir eksikliği de giderecek. Bu çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Balkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Daha önce de Büyükşehir Belediyemiz Arguvan’a güzel bir park yaptı. Kırsal mahallelerin içme suyu noktasında da Büyükşehir Belediyemiz ihtiyaçları gidermişti. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Arguvan ilçemiz için de hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.