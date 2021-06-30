Arguvan jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir tarlada ekili vaziyette 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Arguvan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan İlçesi Ermişli Mahallesi’nde bir tarlada kenevir ekildiği bilgisi aldı. Yapılan çalışma kapsamında bir şahsın icara aldığı (kiraladığı) tarlada yapılan aramalarda, yaklaşık 200 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.