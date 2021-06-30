banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar

Arguvan jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir tarlada ekili vaziyette 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

MALATYA 30.06.2021, 17:13
Arguvan jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir tarlada ekili vaziyette 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Arguvan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan İlçesi Ermişli Mahallesi’nde bir tarlada kenevir ekildiği bilgisi aldı. Yapılan çalışma kapsamında bir şahsın icara aldığı (kiraladığı) tarlada yapılan aramalarda, yaklaşık 200 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493